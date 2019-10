Ab Frühjahr 2020 "United Voices": Sarah Lombardi gibt ihr Debüt als TV-Moderatorin

Dreharbeiten haben begonnen

Darum geht es bei "United Voices": Musikgrößen wie Angelo Kelly (37), Sasha (47), The BossHoss ("Little Help") oder Sido (38) treten gegeneinander an. Um eine Chance auf den Sieg zu haben, müssen sie jeweils bis zu 300 Fans mobilisieren, die mit ihnen gemeinsam ihre größten Hits zum Besten geben. Eine Jury aus 100 Studio-Zuschauern kürt am Ende den Gewinner des Duells. Laut Senderangaben sind die Dreharbeiten bereits in der Anfangsphase, die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2020 geplant.