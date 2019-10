Ihr neues inneres Licht zeigen auch die Einkaufspassage der Neuen Hopfenpost, der Mathäser-Filmpalast, das Kare-Kraftwerk oder die evangelische Dankeskirche. Und wer wissen will, wie in der "Designerei" des kürzlich verstorbenen Licht-Poeten Ingo Maurer (weiterhin) gearbeitet wird, der muss sich am 4.11. um 17 Uhr oder 18.30 Uhr in der Kaiserstraße 47 einfinden. Osrams "World of Light" – wer weiß wie lange es die noch gibt – kann am 6.11. um 14 oder 15.30 Uhr besucht werden. Hier kann man die Entwicklung von der Glühlampe zur LED Revue passieren lassen.