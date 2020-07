Ab dem 29. Juli Michelle Obama startet eigenen Podcast auf Spotify

Die ehemalige First Lady Michelle Obama (56) bekommt ihren eigenen Podcast auf Spotify. Der Startschuss für "The Michelle Obama Podcast" ist der 29. Juli, wie der Musikstreamingdienst am Donnerstag bekannt gab. Im Zentrum stehen persönliche Gespräche mit Gästen, die sich vor allem um familiäre Beziehungen, Kindererziehung, die Ehe und Gesundheitshemen drehen.