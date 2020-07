Ab dem 22. Juli auf VOX "Outlander" ist zurück: So geht es in der fünften Staffel weiter

Die neue Staffel setzt mit der Hochzeit von Roger und Brianna ein. Alles scheint perfekt, bis Brianna herausfindet, dass ihr Peiniger Stephen Bonnet bei der Explosion im Gefängnis doch nicht ums Leben gekommen ist. Er hatte Brianna kurz nachdem sie in die Zeit zurückgereist war, vergewaltigt. Ihr Sohn Jemmy könnte sowohl Rogers als auch Bonnets Sohn sein. Während Brianna die Nachricht zunächst für sich behält, hadert Roger mit der gemeinsamen Zukunft. Will er sein weiteres Leben wirklich in der Vergangenheit leben und kann er seine Familie überhaupt beschützen?