Als der Geschädigte am Donnerstag, den 17. Mai den Betrug bemerkte, erstattet er Anzeige bei der Polizei. Noch davor jedoch hoben die Betrüger das Geld in mehreren Bankfilialen in München ab. Weil die rund 20.000 Euro an das Konto des 31-Jährigen gingen, wurde dieses Konto gesperrt. Soweit, so blöd, wer bei einem Betrug seinen echten Namen verwendet.