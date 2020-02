Ab April in der Prime Time Erfolg für Klaas Heufer-Umlaufs Comedyserie

Zweite Staffel von "Check Check" in Arbeit

Klaas Heufer-Umlauf (36) hat es anschließend in "Check Check" mit Gewissenskonflikten zu tun: "Als Jan Rothe durchlebt er eine bittersüße Mischung aus dem Traum von der großen Karriere in der Großstadt und der emotionalen Verbundenheit zur provinziellen Heimat." Neben seiner Rolle als Hauptdarsteller ist Heufer-Umlauf in "Check Check" als Produzent dabei. Auch hier wird die zehnteilige erste Staffel in Doppelfolgen gezeigt, ab 21:15 Uhr.