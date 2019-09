Ab April 2021 "Ich freu mich schon sooo": Otto Waalkes geht wieder auf Tour

Komiker-Urgestein Otto Waalkes (71, "Otto - Der Film") will es noch einmal wissen: Der gebürtige Ostfriese geht auf große "Holdrio Again!"-Tour, wie er seinen Fans via Twitter mit einem kleinen Ständchen mitteilt. "Ohne euch, fühle ich mich so allein, ohne euch will ich nicht mehr sein, ohne euch komme ich nicht an die Ruhr, deshalb geh' ich auf Tour", trällert er in dem kurzen Clip - mit Gitarre in der Hand und seiner gewohnten Flügel-Cap auf dem Kopf.