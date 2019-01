Ab 7. Januar auf ProSieben Das erwartet Fans in der finalen Staffel von "The Big Bang Theory"

Wann läuft das große Finale?

In den USA wird die letzte Folge im Mai erwartet. Schauspieler Kunal Nayyar (37) alias Raj Koothrappali erzählte bereits 2018 in der Talkshow von Ellen DeGeneres (60), dass die letzte Folge am 30. April 2019, seinem 38. Geburtstag, abgedreht werde. Konkrete Ausstrahlungstermine stehen jedoch bisher weder für die USA noch für Deutschland fest.

Das Ende der Nerd-Ära fällt den Stars der Sitcom keinesfalls leicht, wie unter anderem Jim Parsons (45) im Interview mit "Entertainment Weekly" sagte. "Es wird sehr, sehr traurig sein, wenn es endet, selbst wenn ich damit einverstanden bin", so Parsons. Es sei schwer, "sich von Menschen zu verabschieden, mit denen man so lange zusammengearbeitet hat". Dennoch habe er einfach gefühlt, dass es Zeit für das Ende sei. Vielleicht wird in der finalen Folge ja auch endlich mal der Aufzug im Wohngebäude von Penny und Co. repariert? Das würden sich die Schauspieler zumindest wünschen...