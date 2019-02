Ab 7. Februar 2019 "Die Unglaublichen 2": Familie Parr kommt ins heimische Wohnzimmer

Im Kino lockte "Die Unglaublichen 2" die Massen an. Der Streifen nahm weltweit über 1,2 Milliarden US-Dollar ein. Das ist Platz zwei auf der Liste der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten. Nur "Die Eiskönigin" thront davor. Doch nicht nur das Publikum ist begeistert von Familie Parr. Der Streifen war bereits in der Kategorie "Bester Animationsfilm" bei den Golden Globes 2019 nominiert. Auch bei den Oscars 2019 wurde "Die Unglaublichen 2" mit einer Nominierung in der Kategorie "Bester animierter Spielfilm" bedacht. Größter Konkurrent ist wohl ein anderer Superheld: "Spider-Man: A New Universe".