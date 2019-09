Ab 5. September erhältlich "Avengers: Endgame" für zu Hause: Ein würdiger Abschied für Iron Man

Zudem wird Natasha Romanoff alias Black Widow mit einem Featurette von den Avengers verabschiedet. Sie opferte sich bekanntlich in "Endgame" für den Seelenstein. Scarlett Johansson (34) wird im Solofilm "Black Widow" aber noch einmal in ihre Marvel-Rolle schlüpfen. Der erste Film von Phase vier des MCU, der im Mai 2020 in die Kinos kommen soll, spielt jedoch vor den Ereignissen von "Endgame". Er soll Black Widows Leben zwischen "The First Avenger: Civil War" (2016) und "Avengers: Infinity War" (2018) beleuchten. In diesem Zeitrahmen ist sie auf der Flucht.