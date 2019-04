Ab 5. April erhältlich Detlev Bucks "Wuff" fürs Heimkino: Viele Stars, keine Extras

Herz und Hund - darum geht es in dem Film

Der Film erzählt in Episoden von vier Freundinnen, ihren Männern, Familien und Hunden in unterschiedlichen Lebenssituationen. Ella (Emily Cox) wird von ihrem Freund verlassen und adoptiert zum Trost einen bis dahin schwer vermittelbaren Hund - "er ist wie ein Bumerang", heißt es im Tierheim über ihn. Der Ausreißer bringt ihren Alltag gehörig durcheinander. Cecile (Johanna Wokalek) schlittert in eine Ehekrise, denn der sanftmütige Familienhund attackiert auf einmal ihren Mann.