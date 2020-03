Ab 31. März in München Dancin‘ Hollywood: Von „Singin’ In The Rain“ bis „La La Land“

Die spektakulärsten Tänze, Szenen und Soundtracks aus "Singin’ In The Rain“, "La La Land", "Dirty Dancing", "Flashdance", "Step Up", "Grease", "Saturday Night Fever", "High School Musical", "Pulp Fiction" u.a. - Seit Anbeginn der bewegten Bilder dient die tänzerische Gestik dem Film als wichtiges Ausdrucksmittel und emotionaler Träger. Ob alleine, zu zweit, in der Gruppe oder Masse, ob verführerisch oder ausgelassen, ob mit Schirm, in Tutu oder Schlaghose, ob choreographiert oder einfach nach Herzenslust: Die Möglichkeiten scheinen geradezu unerschöpflich zu sein.