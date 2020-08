Ab 31. August bei VOX "Die Höhle der Löwen" gibt Nico Rosberg "Adrenalin ohne Ende"

Welche Unternehmen in der neuen Staffel zu sehen sein werden, wird vorab nicht verraten. Der Neu-Löwe sagte nur so viel: "Es waren so viele faszinierende Gründer dabei; mit Ideen, die man sonst nirgendwo finden würde - die verrücktesten Sachen."

"Es fühlt sich an wie ein Sieg in der Formel 1"

Bei "Die Höhle der Löwen" suchen Gründer nach Geldgebern und Geschäftsprofis. Können sie gleich mehrere von sich und ihrer Idee überzeugen, fängt der Kampf unter den Investoren an. Eine neue Situation für Rosberg, der er sich stellen muss. Da er nach eigener Aussage ein Wettkämpfer sei, wolle er "am Ende auch gewinnen." Er suche den Wettkampf, um sich mit den Besten zu messen. "Und da gibt es keinen besseren Ort als 'Die Höhle der Löwen'".

Erfolg scheint er in der neuen Staffel jedenfalls verzeichnen zu können, sagte er über den Abschluss eines Deals: "Wenn ich gewinne, fühlt sich das an wie ein Sieg in der Formel 1. Das hätte ich vorher auch nie gedacht. Das gibt Adrenalin ohne Ende."

Das denken die restlichen Löwen über den Neuzugang

Wie Rosberg als Neuling im Löwenrudel klarkommt? "Nico hat sich hervorragend eingefügt. Er kennt den Wettkampf und sucht förmlich die Herausforderung. Das liegt in seiner DNA", sagte Judith Williams. Carsten Maschmeyer fand ebenfalls nur lobende Worte für seinen neuen Kollegen: "Nico ist nicht nur in der Formel 1 der Schnellste, sondern er ist auch bei 'Die Höhle der Löwen' sehr reaktionsschnell." Dadurch sei das Tempo insgesamt höher geworden. "Für ihn ist nicht nur das Geldverdienen oder die Wertsteigerung wichtig, sondern er will wirklich etwas verändern. Eine echte Bereicherung und ich bin sehr glücklich, dass Nico unser neuer Löwen-Kollege ist."

Georg Kofler pflichtete den beiden bei: "Nico ist für uns eine echte Bereicherung." Nicht nur vor der Kamera stimmt die Harmonie zwischen den Investoren, Rosberg sei "auch hinter den Kameras ein super Typ", sagte Ralf Dümmel. "Aber mit dem geht es auch rund."