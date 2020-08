Ab 31. August auf Sky One "MasterChef Celebrity": Was erwartet die Hobbyköche im Promi-Spin-Off?

Die Challenges

Die insgesamt elf Episoden stehen unter dem Motto "kulinarische Reise um die Welt". Im Studio als auch an Außen-Locations müssen sich die Promis in Team- und Einzelwettbewerbe sowie Duelle messen - im Kampf gegen die Uhr und für den perfekten Teller. Das große Finale wird am 2. November in einer Doppelfolge gezeigt. Auf den Sieger warten 25.000 Euro Gewinnprämie, die an eine wohltätige Organisation gespendet wird. Er erhält außerdem eine Cover-Story im Food-Magazin "Lust auf Genuss".