Ab 30. März auf Sky "Westworld": Das bietet Staffel 3 der Hochglanz-Sci-Fi-Serie

Bernard (Jeffrey Wright, 54) fand derweil ein Geheimnis heraus, das die Geschehnisse der gesamten ersten Staffel auf den Kopf drehte. Im Verborgenen wurden die Besucher des Parks als Versuchskaninchen genutzt, um an dem Projekt zu arbeiten, das Bewusstsein von Menschen in künstlich erschaffene Kopien von ihnen zu transferieren - was gleichbedeutend mit ewigem Leben wäre. Sowohl Bernard als auch Dolores kamen am Ende von Staffel zwei in der wirklichen Welt an und haben beide ihre ganz eigenen Vorstellungen, was mit ihr passieren soll.