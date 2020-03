Ab 3. April bei Netflix "Haus des Geldes": Trailer zu Staffel 4 verspricht Action und Verrat

Im Hintergrund mag vielleicht Beethovens "Ode an die Freude" zu hören sein, viel zu lachen haben die Protagonisten der spanischen Netflix-Serie "Haus des Geldes" aber auch in Staffel vier nicht. Stattdessen, das legen die ersten Einblicke in Teil vier der Bankräuber-Serie nahe, kommt es zur endgültigen Eskalation zwischen der Polizei und der Crew des Professors (Álvaro Morte, 45) - und die droht sich im rund zweiminütigen Trailer zu allem Überfluss auch noch selbst zu zerfleischen.