Ab 27. Juni auf Netflix Dritte Staffel von "Dark": Auch das Ende kann ein Anfang sein

Der Stichtag ist der 27. Juni 2020 - sowohl in der realen Welt als auch in Winden, dem Ort des Geschehens des ersten deutschen Netflix-Hits "Dark" (seit 2017). Der Starttermin der dritten Staffel war schon vor einem Jahr klar, zumindest wenn man die zweite Staffel der Zeitreise-Trilogie aufmerksam verfolgt hat. Trilogie? Ja, denn die dritte Staffel war von Anfang an auch als Ende geplant. Doch da in der zweiten Staffel der Saga rund um Jonas Kahnwald (Louis Hofmann, 23, "Nurejew - The White Crow") und Co. eigentlich mehr Rätsel für die Zuschauer dazugekommen als gelöst worden sind, ist die eigentliche Frage eher: Gelingt die Zusammenführung der schier zahllosen Erzählstränge oder nicht?