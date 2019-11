Ab 22:45 Uhr im Ersten "NDR Talk Show": Jörg Pilawa springt für Hubertus Meyer-Burckhardt ein

TV-Moderator an Krebs erkrankt

Erst am vergangenen Sonntag bestimmte Meyer-Burckhardt die Schlagzeilen, als er gegenüber "Bild am Sonntag" seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte. Im Oktober 2017 seien "zwei verkapselte Karzinome" bei ihm entdeckt worden. "Ich hatte Nebel im Kopf und Marmelade in den Kniekehlen", beschrieb er seine damalige Gefühlslage. Trotz Diagnose gehe es dem 63-Jährigen heute "so gut wie lange, lange nicht mehr". Die beiden Tumore würden nur sehr langsam wachsen.