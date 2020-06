Der deutsche Netflix-Überraschungshit "How to Sell Drugs Online (Fast)" aus dem vergangenen Jahr bekommt bereits in wenigen Wochen eine zweite Staffel verpasst. Wie der Streamingdienst mitteilte, werden sechs weitere Folgen der Coming-of-Age-Serie ab dem 21. Juli gezeigt. Erneut vertrauen die Macher auf den Cast aus den ersten Folgen rund um Maximilian Mundt (24) als Moritz und Danilo Kamperidis (20) als Lenny.