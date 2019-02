Ab 21. Februar erhältlich "A Star Is Born" für zu Hause: Intime Einblicke hinter die Kulissen

Wer die ersten gemeinsamen Gesangsversuche des Film-Duos sehen möchte, kann dies zum Beispiel auf der Blu-ray von "A Star Is Born" erleben. In den Extras gibt es Songs und Auftritte zu sehen, die nicht im Kino gezeigt wurden. Darunter befindet sich auch der Clip, den Lady Gaga bei ihrem ersten Treffen mit Bradley Cooper in ihrem Haus aufgenommen hat. Ein beeindruckender Moment. Das Making-of ist hoch emotional. Der Cast erinnert sich gemeinsam an die Dreharbeiten. Nicht nur bei Lady Gaga schimmern Tränen in den Augen, auch Bradley Cooper und Sam Elliott wirken gerührt.

Wie emotional die Dreharbeiten für Lady Gaga waren, wird deutlich, als sie erzählt, dass eine Szene an einem Tag gedreht wurde als eine enge Freundin von ihr den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Ihre Figur Ally performt am Ende des Films das Lied "I'll Never Love Again", ein echter Gänsehaut-Moment, der mit dem Wissen, welchen persönlichen Schmerz sie dabei zusätzlich zum Ausdruck gebracht hat, tief bewegt.

Während man Lady Gaga von ihrer verletzlichen Seite erlebt, sieht man Bradley Cooper in allen Stationen seiner Vorbereitung. Jam-Sessions und lange Studio-Nächte im Schlabber-Look inklusive. So haben Fans den einstigen "Sexiest Man Alive" noch nie gesehen. Mit seinem Regie-Debüt ist Cooper ein eindringlicher Film gelungen, der unter die Haut geht und menschliche Abgründe sowie Sternstunden punktgenau inszeniert. Ihm hinter der Kamera über die Schulter sehen zu können, verstärkt nur einen Wermutstropfen: Es ist schade, dass ihm die Oscar-Nominierung in der Kategorie "Beste Regie" verwehrt blieb. Verdient hätte er sie allemal.