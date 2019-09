Ab 2. Januar im Kino Als Judy Garland: Renée Zellweger hatte großes Lampenfieber

"Judy" erzählt vom letzten Lebensjahr Judy Garlands, in dem sie mehrere Konzerte in London gegeben hatte. "Viele Menschen denken, dass es der tragische Part ihres Lebens war, aber wenn man die Umstände versteht, kann man erst sehen, wie außergewöhnlich sie wirklich war", erklärt Zellweger. Der Film startet am 2. Januar 2020 in den deutschen Kinos.