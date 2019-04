Ab 17. April beim Streamingdienst "Homecoming": Trailer zu Beyoncés Coachella-Spektakel bei Netflix

Unter dem Motto "Homecoming" lieferte Beyoncé (37, "Halo") 2018 einen gefeierten Auftritt auf dem Coachella-Festival ab. Schon sehr bald können Fans das Show-Spektakel auch noch einmal in den eigenen vier Wänden erleben. Netflix hat am Montag mit einem ersten Trailer angekündigt, dass der gleichnamige Konzertfilm bereits am 17. April weltweit auf dem Streamingdienst erscheinen soll.