Ab 13. März verfügbar "Triple Frontier": Darum geht es im neuen Netflix-Film mit Ben Affleck

In den letzten Jahren hat Hollywood-Star Ben Affleck (46, "Gone Girl - Das perfekte Opfer") weniger durch seine Filme für Aufsehen gesorgt. Seine Alkoholsucht hat die Schlagzeilen bestimmt. Bereits 2017 hat er diese via Facebook öffentlich gemacht. Anfang Oktober 2018 hat er via Instagram bestätigt, erneut in einer Entzugsklinik Hilfe in Anspruch genommen zu haben. Nun meldet er sich vor der Kamera zurück. Sein neuer Film "Triple Frontier" ist ab dem 13. März auf Netflix verfügbar.