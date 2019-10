Ab 11. Oktober bei Netflix "El Camino": Was hat der "Breaking Bad"-Film zu bieten?

2013, also schon vor über sechs Jahren, fand die hochgelobte AMC-Serie "Breaking Bad" nach fünf Staffeln und 62 Episoden ihr Ende. In der Zwischenzeit hat sie einen spanischen Abklatsch namens "Metástasis" und einen - wie die Original-Serie sehr beliebten - Ableger in Form von "Better Call Saul" erhalten. Eines fehlte bislang aber noch - ein Film, der anders als das Spin-off nicht vor "Breaking Bad" spielt, sondern erzählt, wie es mit dem bedauernswerten Jesse Pinkman alias Aaron Paul (40) weitergeht. Genau in diese Bresche springt nun ab 11. Oktober der Netflix-Film "El Camino".