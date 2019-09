Ab 11. Oktober auf Netflix Matt Jones kehrt im "Breaking Bad"-Film als Badger zurück

Ab 11. Oktober erfahren Fans von "Breaking Bad" auf Netflix, was nach dem Serienfinale mit Jesse Pinkman (Aaron Paul) passiert ist. Dann erscheint "El Camino: A Breaking Bad Movie" beim Streamingdienst. Über den Plot des Films und die Figuren, die (wieder) auftauchen werden, ist bisher nicht allzu viel bekannt. Nun wurde allerdings ein weiterer Schauspieler bestätigt: Matt Jones (37), der in der Serie Brandon "Badger" Mayhew spielte, wird dabei sein. Das hat Netflix bestätigt, zunächst hatte "The Hollywood Reporter" darüber berichtet.