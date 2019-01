Ab 11. Januar verfügbar "Sex Education": So heiß ist die neue Serie mit Gillian Anderson

Zunächst muss eines gesagt sein: Diese Serie ist nichts für einen kurzen Stream in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn in "Sex Education" geht es - wie der Titel schon andeutet - um rohen Sex. Bildschirmfüllende, deutlich erkennbare Geschlechtsteile, die nicht wie in den "Shades of Grey"-Verfilmungen halb hinter einer dunklen Silhouette verschwinden. Wem das alleine schon die Schamesröte ins Gesicht treibt, macht besser einen Bogen um die Serie. Doch wer mutig genug ist, wird mit einem tollen Plot überrascht.