Ab 1. April auf 13th Street "Deputy - Einsatz Los Angeles": So cool kann Gerechtigkeit sein

Kinderstar, Beatle, Vampir, Gesetzeshüter

Nachdem der Charakterdarsteller 2010 die Hauptrolle in Sofia Coppolas (48) Drama "Somewhere" spielte, wurde es in den darauf folgenden Jahren ruhig um Stephen Dorff. 2019 feierte er dann ein beeindruckendes Comeback, das in den sozialen Medien unter dem Hashtag #Dorffaissance bejubelt wurde. Schließlich durfte er im vergangenen Jahr an der Seite des zweifachen Oscar-Gewinners Mahershala Ali (46) in der dritten Staffel der Anthologie-Serie "True Detective" mitwirken. Die verzahnte Handlung erstreckt sich darin über drei Jahrzehnte und zeigt die beiden Hauptdarsteller als junge Männer bis hin zum Greisenalter. Eine besondere wie anspruchsvolle Aufgabe, die Dorff, da waren sich die Kritiker weitestgehend einig, hervorragend bewältigte.