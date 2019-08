Letzte Instagram-Story von Ingo Kantorek: "Bis später"

Laut "Tag24" fuhr Suzana den Wagen, als sie ungebremst in einen Lkw-Anhänger krachte. Laut Polizeiangaben starb der 44-jährige Beifahrer noch an der Unfallstelle, Ehefrau Suzana starb am Freitagmorgen in einem Krankenhaus.