"A Quiet Place 2"-Weltpremiere Sexy Premieren-Outfit: Emily Blunt im roten Lederkleid mit Spitzensaum

Das Schauspielerehepaar Emily Blunt (37) und John Krasinski (40) erschien gemeinsam zur Weltpremiere des Mysterythrillers "A Quiet Place 2" am Sonntag in New York. Während er im blauen Anzug zwar eine gute Figur machte, war sie in ihrem knallroten Lederkleid dennoch der absolute Hingucker des Abends.