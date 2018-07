96 Wohnungen sollen entstehen "Legebatterie": Geplanter Neubau sorgt für Kritik

Abstimmung über Neubau am 21. August

Gerhard Landau (53), der das große neue Wohnhaus entworfen hat, entgegnet: "Weil das Viertel so zerhaut ist, war es mir wichtig, eine ruhige Dachlandschaft zu schaffen." Der Architekt aus dem Lehel deutet damit an, als wie "zerstört" er diesen Teil Neuhausens nahe an der U-Bahn-Station Maillingerstraße empfindet: Als stark heterogen, weil sich Gründerzeithäuser an Werkstätten reihen oder 50er Jahre Architektur auf Industriebauten trifft oder auf ein Schlösschen: "Mir ist es wichtig, eher zu heilen als zu provozieren. Ich finde, da hinten braucht es Ruhe", erklärt der Architekt.