94. Geburtstag steht bevor Vorsichtsmaßnahme wegen Corona: Queen verlässt Buckingham Palast

Die Queen wird am 21. April 94 Jahre alt. Damit ist sie Teil der Hochrisikogruppe des Coronvirus, das vor allem für viele ältere Menschen einen problematischen Verlauf hat. Einen konkreten Anlass für den Umzug der Queen gebe es dagegen nicht, es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. "Es gibt keine konkrete Sorge oder positive Tests, aber niemand möchte es darauf ankommen lassen", so der Palast-Informant. Auch ihr Mann, Prinz Philipp (98), wurde in das rund 40 Kilometer von London entfernte Schloss Windsor gefahren. Wo und wie der Geburtstag der Queen dieses Jahr stattfinden wird, ist derzeit also noch völlig offen.