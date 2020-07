Pasing - Noch geht es mit dem Baustellen-Lift hoch in den neunten Stock des "Belvedere". Doch die holprige Fahrt lohnt sich, denn oben eröffnet sich ein Ausblick über den Nymphenburger Schlosspark und bei klarem Himmel sogar bis zu den Alpen. 2016 gewann das Architekturbüro Allmann Sattler Wappner mit seinem Entwurf der Hochhaus-Anlage die Ausschreibung für das Grundstück an der Paul-Gerhardt-Allee in Pasing. Seitdem befindet sich das Projekt im Bau, voraussichtlich noch bis Mai nächsten Jahres.