Auch aus anderen Teilen Deutschlands waren bereits ähnliche Fälle gemeldet worden. So gab es etwa in Bayern seit Anfang des Jahres mehr als 870 Fälle von "Sexpressung", wie die Polizei Regensburg diese Taten nannte. In Spam-Mails hieß es, der Computer der Nutzer sei mit einer Schadsoftware infiziert, die sie mit Hilfe der Webcam bei sexuellen Handlungen gefilmt habe. Auch hier war in keinem der gemeldeten Fälle eine Videoüberwachung der Nutzer bekannt.