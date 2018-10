Grünwald - Einen ganz bitteren Nachmittag verlebte ein 43-Jähriger am Samstag: Der Unternehmer war gerade mit seinem 800 PS starken McLaren Senna auf der Gabriel-von-Seidl-Straße in Richtung München unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Supersportwagen verlor. In der Folge kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Gartenmauer.