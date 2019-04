München - Die Technische Universität München (TUM) berichtet, dass Studenten einen Algorithmus entwickelt haben, der die Überlebenschancen einzelner "Game of Thrones"-Charaktere vorhersagt. Ebendiesen benutzten Studenten schon vor drei Jahren, um die Wiederauferstehung Jon Snows in der 6. Staffel erfolgreich zu prognostizieren. Werden sie mit ihren Berechnungen auch in Staffel 8 richtig liegen? Die lange erwartete finale Staffel startet am 15. April auf Sky.