Um vor dem Hintergrund der Niedrigzinsen zu bestehen, sind die Sparkassen bestrebt, so viele Aktivitäten wie möglich rationeller und damit digital abzuwickeln. Und das bedeutet in erster Linie: mit dem Smartphone. Nach Kräften fördert man das kontaktlose und mobile Bezahlen (2018: 23 Millionen Transaktionen), bietet dem Kunden die "digitale Geldbörse" in Form einer App und die "Echtzeit-Überweisung" an. Die Sparkassen-App kann jetzt auch "multibankenfähig" sein und Daten von anderen Konten zeigen. Firmenkunden sollen noch heuer die Möglichkeit haben, bei Bedarf innerhalb von zwei Minuten zu einem Unternehmenskredit bis zu 50.000 Euro zu kommen.