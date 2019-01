Bei der vergangenen Hahnenkammabfahrt wurden die Asse Aksel Lund Svindal, Hannes Reichelt und Georg Streitberger an ein und derselben Stelle abgeworfen. Für Svindal war die Saison vorbei. Zwar schaffte Svindal in dieser Saison sein Comeback. Aber die Folgen seines Sturzes in Kitz sind immer noch zu spüren. Eine erneute Operation am Meniskus setzt Svindal wieder für die komplette Saison außer Gefecht.