Auf seine Initiative werden am Tag der Befreiung Münchens – am 30. April und am 1. Mai – Kunstaktion weißen Fahnen, Tücher und Laken aus vielen Fenstern hängen: über 35 Orte, wie das Residenztheater, das DGB-Haus, das BMW-Museum oder die Staatskanzlei haben zugesagt mitzumachen.

"Die Idiotie und Verbrechermentalität der Nazis hat Millionen Menschenleben und Kulturelles zerstört. Viele unserer historischen Bauten sind doch Fakes und Remakes. Wie sähe es in München und in Europa aus, hätte es diesen mörderischen Krieg nicht gegeben?", fragt er sich heute.

Am Donnerstag soll jeder für die Freiheit klatschen, singen, jubeln

In den 50er Jahren hat er als kleiner Bub verbotenerweise in den Ruinen des Armeemuseums gespielt, dort wo heute die Staatskanzlei steht. Er hat Ruinenkeller erforscht und gehört, dass Blindgänger immer wieder Jugendliche in die Luft gesprengt haben.

"Ich habe noch erlebt, wie Kriegsverwundete ohne Beine sich auf einem Wägelchen mit den Händen durch die Straßen der Stadt ziehen", erinnert sich Kastner. "Nie wieder Krieg" ist das Credo des Künstlers, der sein Atelier in der Maxvorstadt hat. 75 Jahre nach Kriegsende sollen in München deshalb weiße Fahnen wehen: für Frieden und Freiheit. Initiator Kastner schlägt vor: "Um 12 Uhr am Donnerstag wollen wir die Freiheit gemeinsam beklatschen, besingen oder bejubeln."

Die virtuelle Ausstellung "30. April 1945: Befreiung von Krieg und Faschismus" ist zu sehen unter www.verdi-kultur.de Unterstützer und Fotos der Weiße-Fahnen-Aktion stehen unter: www.TagderBefreiung.online.

Verdi Kulturforum Bayern: Historisches im Internet

Für eine klare Sprache, für engagierte Kunst und politische Fakten steht das Verdi Kulturforum Bayern, auch in "coronarrischen Zeiten", so die Macher der historischen Ausstellungen der Gewerkschaft. Neben Fotos und dokumentarischen Filmaufnahmen vom 30. April 1945, gibt es die Online-Schau "Münchner Maler der Revolution 1918".

Sie zeigt eindringliche Werke, wie vergiftete Soldaten nach einem Gasangriff von Heinrich Ehmsen (eine Leihgabe der Eremitage in St. Petersburg). Der aktive Kriegsgegner Fritz Schaefler malte den "Soldaten im Schützengraben 1915". Die große Demonstration am 7. November 1918 auf der Theresienwiese hielt der Künstler Albin Tippmann mit Bleistift auf Karton fest. Während der Revolutionstage im November 1918, im kriegsmüden München, war Heinrich Kley mit dem Skizzenblock auf den Straßen der Stadt unterwegs (www.verdi-kultur.de).

Fotos und Geschichten aus Nationalsozialismus gesucht

Gesucht werden Menschen aus Bayern im Widerstand gegen den Nationalsozialismus für die "Galerie der Aufrechten". Als lebendiger Ort der Erinnerungskultur möchte die Sammlung ihre Fotos und Lebensläufe von unbekannten Kriegs- und Hitlergegnern ergänzen. Mit einem Klick gelangen Besucher zur Vita der Frauen und Männern des Widerstands.

Das Schwarz-Weiß-Foto einer jungen Frau mit geneigtem Kopf sticht ins Auge: Es ist Marie-Luise Schultze-Jahn, in späteren Jahren ein aktives Mitglied der Weiße Rose Stiftung.

Als junge Frau wurde sie denunziert. Sie hatte nach der Zerschlagung der Weißen Rose geholfen, ein Flugblatt zu verbreiten und Geld eingesammelt für die Familie des ermordeten Weiße-Rose-Mitglieds Kurt Huber. 1945 befreiten die Amerikaner sie aus dem Frauengefängnis in Aichach (www.verdi-kultur.de).

