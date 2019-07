73 neue Straßenbahnen für München

Der Fuhrpark der Stadtwerke umfasst derzeit 130 Trams. Ein Teil der aus den 1990er-Jahren stammenden Straßenbahnen soll nun schrittweise ausgemustert werden. Die neuen Avenio-Züge sind mit 218 Sitz- und Stehplätzen ein Drittel größer als die ältesten, und sie haben doppelt so viele Türen, was die Zeit an den Haltestellen verkürzt.