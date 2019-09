71. Ausgabe der Verleihung Emmys 2019: "Game of Thrones" gewinnt - und verliert doch

Mit insgesamt 32 Emmy-Nominierungen ist die Serie "Game of Thrones" dieses Jahr ins Rennen um die "TV-Oscars" gegangen. Nachdem die HBO-Produktion Anfang September bereits zehn dieser Nominierungen bei den Creative Arts Emmys in Trophäen ummünzen konnte, war die Chance also so hoch wie nie, den eigenen Rekord der meisten Emmy-Auszeichnungen zu brechen. Und das trotz zuletzt herber Kritik an der finalen Staffel. Drei Preise hätte es dafür gebraucht, am Ende ergatterte "Game of Thrones" aber "nur" zwei weitere Emmys in Los Angeles und stellte so mit insgesamt zwölf Awards den eigenen Rekord zumindest ein.