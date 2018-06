München - Er wird von seinen Fans liebevoll der "VolksRock’n’Roller" genannt und schafft es immer wieder, in restlos ausverkauften Hallen und Stadien aufzutreten. Die Rede ist von Andreas Gabalier, der am Samstag in München Halt macht und mit seinem Konzert das Olympiastadion mit über 70.000 Fans füllen wird.