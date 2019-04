Berg am Laim - Ein äußerst unerfreuliches Osterwochenende erlebte ein Pärchen aus Berg am Laim: Wie die Polizei mitteilt, geriet am Samstagabend eine 36-jährige Münchnerin mit ihrem 31-jährigen Lebensgefährten in einen heftigen Streit, der sich über mehrere Stunden hinzog.