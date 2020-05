München - Kein anderes deutsches Bundesland ist 2019 so hart von Unwettern getroffen worden wie Bayern. Mit 675 Millionen Euro entfiel auf den Freistaat fast ein Drittel der bundesweiten versicherten Schäden an Häusern, Hausrat und bei Unternehmen, wie aus am Montag veröffentlichten Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervorgeht. Schäden aus der Autoversicherung sind darin allerdings nicht enthalten.