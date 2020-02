Seidenberg: Liga-Debüt im September 2001

Doch Ehre, wem Ehre gebührt. An diesem 18. Februar 2020 stand Seidenberg, der Starverteidiger des EHC München, ausgerechnet in Mannheim, bei seinem Ex-Klub, für diesen Meilenstein auf dem Eis. Zum 1000. Mal in seiner bewegten Karriere bestritt der 36-Jährige ein Spiel in der DEL.