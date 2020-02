Beim heimstarken französischen Meister Asvel Villeurbanne unterlagen die Mannschaft am Dienstagabend mit 65:75 (35:34). Bei zwölf Anläufen in der Fremde behielten sie in der europäischen Königsklasse bislang lediglich beim Liga-Rivalen Alba Berlin die Oberhand. Einmal mehr verspielten die Münchner im Schlussviertel (14:21) die Chance auf den Sieg.