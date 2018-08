Warum sterben so viele Menschen in Badeseen und Weihern? Die meisten Menschen in Deutschland sind in Seen und Flüssen gestorben. Mit Abstand. Erst danach folgen Schwimmbäder und das Meer. Wiese bemängelt, dass zu wenig Aufsichtspersonal vor Ort sei. "Das Meer ist von Borkum bis Usedom unter DLRG-Aufsicht", erklärt er, "in Bayern gibt es viele schöne Seen, aber ohne Aufsicht."