6:2-Sieg Revanche geglückt: EHC watscht Iserlohn ab

Und so watschte der EHC, der ohne sechs Verletzte – Wolf, Parkes, Christensen, Bodnarchuk, Shugg, Schütz – antreten musste, die Roosters am Sonntag am heimischen Oberwiesenfeld so richtig ab. "Wir wollten es natürlich besser machen als letztes Mal", sagte Tobias Eder. Keith Aulie eröffnete den Torreigen in der fünften Minute, Youngster Jakob Mayenschein erzielte sein erstes DEL-Tor (10.), Routinier John Mitchell erhöhte auf 3:0 (13.) – und Emil Quaas ließ sein erstes Liga-Tor folgen (14.).