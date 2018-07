Der Freistaat Bayern übernimmt die Finanzierung für die Aufrüstung, wie das Verkehrsministerium am Donnerstag mitteilte. Bis Ende 2019 will die Deutsche Bahn an allen Haltestellen im S-Bahnbereich die Anzeigen anbringen. Die Kosten liegen laut Ministerium im oberen einstelligen Millionenbereich.