60 Minuten mit der Comedy-Ikone Jerry Seinfeld kehrt auf Netflix nach 22 Jahren zurück auf die Bühne

Endlich wieder Lachen im Theater

Nach "Jerry before Seinfeld", das seit 2017 auf Netflix abrufbar ist, kehrt Jerry Seinfeld zum ersten Mal seit 22 Jahren auf eine Bühne vor Publikum zurück. Aufgezeichnet wurde "23 Hours to Kill" im Bacon Theatre in New York. Wann genau der Auftritt war, ist nicht bekannt - in Zeiten des Coronavirus mutet das dicht gedrängte Publikum fast merkwürdig an.