Von 31. August 2019 bis zum 2. Mai 2020 wird das Luxus-Schiff 113 Häfen in 59 Ländern ansteuern. Es kommt dabei in alle Kontinente außer die Antarktis. Von Greenwich in London geht es zunächst nach Irland und Norwegen und über den Atlantik nach Grönland. Maximal 930 Passagiere können diese Reise an Bord der Viking Sun erleben: von Kanada in die USA, weiter über Puerto Rico, Barbados, Brasilien, Argentinien, Tahiti und Bora Bora nach Neuseeland.